Монсон поделился эмоциями от победы Махачева над Волкановски в главном поединке турнира UFC 294

Боец ММА Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от победы нокаутом Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски в главном поединке турнира UFC 294. Бой проходил на арене «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я удивлен победой Ислама Махачева в первом раунд. Предсказывал победу Ислама в бое, но не такую. Волкановски очень хороший боец, поэтому удивлен таким развитием в поединке. Думаю, что Ислам — это восходящая звезда, обладающая упорством и силой», — сказал Монсон «СЭ».

На счету 31-летнего Махачева в ММА теперь 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и три поражения.

В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) в Сиднее, Австралия. Поединок состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.