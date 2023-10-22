Василевский: «Скоро мы увидим новых российских чемпионов UFC. Сейчас наша золотая эпоха»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился мнением о выступлении россиян на турнире UFC 294.

«Меня очень удивила победа Ислама именно таким способом. Это самое большое удивление на этом турнире. Все ожидали его победу, но не в стойке, а в борьбе. Махачев показал хайкик в стике Мирко Крокопа. Это было очень непредсказуемо. Перспективы у россиян грандиозные. Очень много наших показали высший уровень, которого мало кто сможет достигнуть в ближайшее время. Ближайшие год-два мы увидим новых российских чемпионов UFC. Сейчас наша золотая эпоха», — цитирует Василевского Sport24.

Ислам Махачев защитил свой титул в легком весе, одолев австралийца Александра Волкановски. Чеченец Хамзат Чимаев победил Камару Усмана раздельным решением судей, а Икрам Алискеров нокаутировал Варлея Алвеса в первом раунде. Турнир UFC 294 прошел 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).