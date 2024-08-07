Амир Альбази: «В UFC поступили с Мокаевым несправедливо»

Третий номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Амир Альбази (17-1) считает, что Мухаммад Мокаев (13-0) должен был остаться в лиге.

«Откровенно говоря, Мокаев никогда не производил на меня впечатления. Я всегда был уверен, что одолею его в десяти из десяти боев. Это всего лишь мое мнение, но потом его уволили — мне не нравится этот человек, но я не хочу лишать людей работы.

Я считаю, что это несправедливо, что он не смог продолжить драться в UFC, когда у него была победная серия. Я бы с удовольствием сразился с ним, чтобы показать людям, что могу его одолеть, и это не было бы для меня проблемой. Но что есть — то есть. Я не зацикливаюсь ни на Мокаеве, ни на каком-либо другом бойце, кроме как на поясе и становлении вторым арабским чемпионом UFC», — сказал Альбази MMA Junkie.

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.