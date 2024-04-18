Царукян: «Почему все считают Махачева непобедимым? В первом бою с Волкановски он выглядел плохо»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) в интервью Даниэлю Кормье (23-3) отметил, что чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1) можно победить. В пример он привел первый поединок Махачева с экс-чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (26-4).

«Я чувствую, что могу победить [Махачева]. Все считают его непобедимым. Я не знаю почему... В первом бою с Волкановски Ислам выглядел плохо», — сказал Царукян.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) 12 февраля 2023-го на UFC 284 в Перте, Австралия.