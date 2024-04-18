Топурия назвал сроки своего возвращения в октагон

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) рассказал, что его следующий бой, возможно, состоится 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

«Я буду готов подраться в августе, сентябре, октябре. Я буду готов убивать. Возможно, UFC поставят меня хедлайнером на UFC 306 в «Сфере», — сказал Топурия в эфире The MMA Hour.