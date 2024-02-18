В Союзе ММА подержали желание Емельяненко провести бой с Нганну: «Возраст — это состояние души»

Первый вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев в разговоре с «СЭ» высказался о желании Федора Емельяненко провести бой против Фрэнсиса Нганну по правилам бокса.

«Я только рад, если Федор не хочет заканчивать карьеру. Как говорил Розенбаум: «Возраст — это состояние души, конфликтующее с телом иногда». Если он чувствует, что он может выступить по правилам бокса...а он может — у него хорошая форма, то дай бог! Фаворит? Я буду болеть за Емельяненко», — сказал Терентьев «СЭ».

В октябре прошлого года Нганну дебютировал в профессиональном боксе, выйдя в ринг против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Фьюри победил единогласным решением судей, однако по ходу боя Нганну отправил британца в нокдаун.