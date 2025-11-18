Белал Мухаммад проведет бой с Иэном Мачадо Гэрри на UFC Fight Night в Дохе 22 ноября

Американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 265 в субботу, 22 ноября. Вечер смешанных единоборств пройдет на ABHA Arena в Дохе (Катар). Их бой станет соглавным событием вечера.

ММА UFC: Мухаммад — Гэрри

Мухаммаду 37 лет, рекорд в профессиональных ММА — 24 победы, 4 поражения и еще 1 бой признан несостоявшимся. В предыдущем поединке Белал уступил австралийцу Джеку Делле Маддалене в рамках турнира UFC 315 10 мая 2025 года единогласным решением судей и утратил титул чемпиона UFC.

Гэрри 28 лет, у него 16 побед и 1 поражение. В последнем появлении в клетке Иэн победил единогласным решением судей бразильца Карлоса Пратеса на UFC on ESPN в Канзас-Сити 26 апреля 2025 года.

Трансляцию боя Мухаммад — Гэрри в прямом эфире будут показывать телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Турниры UFC также транслирует онлайн-платформа UFC Fight Pass.

Отслеживать результаты и ключевые события боя Мухаммад — Гэрри вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.