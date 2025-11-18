Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:00

Мыктыбек Оролбай против Джека Херманссона: дата боя на UFC Fight Night Царукян — Хукер

Мыктыбек Оролбай проведет бой с Джеком Херманссоном на UFC Fight Night в Дохе 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Мыктыбек Оролбай из Киргизии и норвежец Джек Херманссон проведут поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night.

ММА UFC: Херманссон — Оролбай

Время начала и во сколько бой Оролбая против Херманссона

Турнир UFC Fight Night пройдет в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар) в субботу, 22 ноября. Шоу стартует в 18.00 по московскому времени, бой Оролбая и Херманссона в главном карде ожидается около 22.00 мск (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

27-летний Оролбай имеет в профессиональных ММА 14 побед, 2 поражения и 1 ничью. 37-летний Херманссон на профессиональном уровне одержал 24 победы и потерпел 9 поражений.

Где смотреть UFC Fight Night и бой Оролбая против Херманссона

Трансляция боя Оролбай — Херманссон, как и других поединков турнира, пройдет на платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru, а также в федеральном эфире на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

Ключевые события и результат боя Оролбай — Херманссон и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джек Херманссон
Мыктыбек Оролбай
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Туск заявил о причастности граждан Украины к взрыву на железной дороге в Польше
Путин разрешил установку закладной доски нового атомного ледокола «Сталинград»
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шамиль Газиев против Сергея Спивака: дата боя на UFC Fight Night Царукян — Хукер

Белал Мухаммад против Иэна Мачадо Гэрри: дата боя на UFC Fight Night Царукян — Хукер

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости