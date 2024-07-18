Белал Мухаммад: «Для Колби Ковингтона все кончено»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) посоветовал четвертому номеру рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтону (17-4) завершить карьеру.

«Честно говоря, Колби Ковингтону стоит уйти на пенсию. Для него все кончено. Он все еще пытается вспомнить времена своей славы, которая была три-четыре года назад, когда все думали, что он хорош. Но теперь все поняли, что он не так уж и хорош. И я думаю, что сейчас он просто пытается понять, кто будет следующим человеком, которого он сможет победить, а затем выйти и говорить глупости. Он похож на Шона Стрикленда, у которого больше нет пояса, и никому нет дела до того, что он говорит», — сказал Мухаммад The Schmo.

Леон Эдвардс (22-3) победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.