Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:53

Белал Мухаммад: «Для Колби Ковингтона все кончено»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) посоветовал четвертому номеру рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтону (17-4) завершить карьеру.

«Честно говоря, Колби Ковингтону стоит уйти на пенсию. Для него все кончено. Он все еще пытается вспомнить времена своей славы, которая была три-четыре года назад, когда все думали, что он хорош. Но теперь все поняли, что он не так уж и хорош. И я думаю, что сейчас он просто пытается понять, кто будет следующим человеком, которого он сможет победить, а затем выйти и говорить глупости. Он похож на Шона Стрикленда, у которого больше нет пояса, и никому нет дела до того, что он говорит», — сказал Мухаммад The Schmo.

Леон Эдвардс (22-3) победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Долецкая призвала уволить Шнякина и Генича за работу на финале Евро-2024
Владимир и Магомед проведут третий бой.
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
Илич практически в Петербурге, а КлаудЧто происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
Пытавшегося угнать самолет ВКС России экс-командира ВСУ выпустили из СИЗО
Тяжелоатлет из США выступит на Олимпиаде, несмотря на обнаруженный допинг
Популярное видео
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суд запретил Джону Джонсу владеть оружием и употреблять алкоголь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости