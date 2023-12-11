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Сегодня, 11:25

Сехудо и Двалишвили подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) проведет следующий поединок против второго номера рейтинга легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили (16-4) 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Об этом сообщает ESPN. Ранее Двалишвили подтвердил, что подерется с Сехудо, отметив, что контракты на бой еще не согласованы.

Двалишвили в прошлом бою одолел Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Сехудо проиграл Алджамейну Стерлингу (23-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
UFC
ММА
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