Бекоев в дебютном бою UFC нокаутировал Риса в первом раунде

Российский боец Азамат Бекоев в предварительном карде UFC 311 победил американца Закари Риса.

Поединок в среднем весе завершился победой Бекоева нокаутом в первом раунде.

Для Бекоева это первый бой в UFC. Всего на счету 29-летнего россиянина19 побед и 3 поражения, у 30-летнего Риса 8 побед и 2 поражения.

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Титульный бой Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.