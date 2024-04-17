Алексеева прокомментировала возвращение Макгрегора

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала возвращение бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора. Летом 2024 года он проведет бой с Майклом Чендлером.

«Я думаю, что этот бой все-таки наконец-то состоится. Глядя сейчас на социальные сети Конора, можно заметить, что он потихоньку начинает приходить в норму. Отечность сходит, похудел немного, тренироваться начал, пока, вроде бы, перестал выпивать. На данном этапе он вполне может и в кино сниматься, и драться. Главное, чтобы он вел более или менее здоровый образ жизни», — цитирует Алексеева MMA.Metaratings.ru.

Поединок Макгрегора и Чендлера состоится 30 июня на турнире UFC 303.