Азизян рассказал, какие советы Хабиб дал Шаре Буллету

Тренер бойца UFC Шары Буллета (Шарабутдина Магомедова) Гор Азизян рассказал о том, какие советы Хабиб Нурмагомедов дал его подопечному во время их встречи.

«Хабиб сказал, что Майкл Пэйдж — серьезный соперник, к которому надо серьезно готовиться. Он замотивировал Шару, предостерег его от ошибок. Мне это нравится, когда люди говорят, что у тебя впереди серьезный оппонент. В это время прям хочется пойти в зал. А расслабляют спортсмена слова: «Да ты его расчехлишь, расслабься. Гигант». Мне нравится, когда мои ребята общаются с такими людьми. Тогда, когда надо похвалить, они скажут, что тебе надо еще больше работать», — приводит Азизяна MMA.Metaratings.ru.

Ближайший бой Шара Буллет проведет 1 февраля 2025 года против британца Майкла Пейджа на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.