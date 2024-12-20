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Сегодня, 14:26

Азизян рассказал, какие советы Хабиб дал Шаре Буллету

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Тренер бойца UFC Шары Буллета (Шарабутдина Магомедова) Гор Азизян рассказал о том, какие советы Хабиб Нурмагомедов дал его подопечному во время их встречи.

«Хабиб сказал, что Майкл Пэйдж — серьезный соперник, к которому надо серьезно готовиться. Он замотивировал Шару, предостерег его от ошибок. Мне это нравится, когда люди говорят, что у тебя впереди серьезный оппонент. В это время прям хочется пойти в зал. А расслабляют спортсмена слова: «Да ты его расчехлишь, расслабься. Гигант». Мне нравится, когда мои ребята общаются с такими людьми. Тогда, когда надо похвалить, они скажут, что тебе надо еще больше работать», — приводит Азизяна MMA.Metaratings.ru.

Ближайший бой Шара Буллет проведет 1 февраля 2025 года против британца Майкла Пейджа на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.

Источник: Metaratings
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Азизян — о встрече Шары Буллета с Хабибом: «Ему очень полезно общаться с такими людьми»

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