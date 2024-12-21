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Александр Емельяненко — Алексей Гончаров: смотреть бой 21 декабря

Александр Емельяненко и Алексей Гончаров проведут бой 21 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российские бойцы Александр Емельяненко и Алексей Гончаров проведут поединок в тяжелом весе на турнире NFL 2 в субботу, 21 декабря. Вечер ММА проходит на арене Дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани (республика Ингушетия). Начало — в 18.00 по московскому времени, бой Емельяненко и Гончарова ожидается после 20.00 мск.

Трансляцию турнира проведут телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 20.00 мск.

43-летний Емельяненко в профессиональных ММА одержал 28 побед, потерпел три поражений и еще один бой завершился вничью. В предыдущем бою на профессиональном уровне 28 ноября 2021 года на турнире AMC Fight Nights 106 Феникс уступил бразильцу Марсио Сантосу сдачей после удушения ручным треугольником. После этого средний из братьев Емельяненко пытался выступать по правилам бокса, а потом взял паузу больше года для восстановления.

На счету 33-летнего Гончарова четыре победы и четыре поражения в профессиональной карьере. В своем предыдущем поединке Алексей победил техническим нокаутом соотечественника Владимира Колесникова на турнире Fight Show: The Battle of Tula 8 декабря 2023 года.

Александр Емельяненко
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