Сергей Спивак — Валдо Кортес-Акоста: онлайн-трансляция боя UFC 316 начнется ориентировочно в 3.30 мск

Сергей Спивак из Молдавии и Валдо Кортес-Акоста из Доминиканской Республики проведут бой в предварительном карде турнира UFC 316 в ночь на воскресенье, 8 июня. Поединок состоится на арене «Пруденшал Центр» в Ньюарке (США) и начнется около 3.30 по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Спивак — Кортес-Акоста

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC 316. Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире бой Спивак — Кортес-Акоста будут показывать UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала.

В предыдущем поединке Спивак (рекорд 17-5) уступил бразильцу Жаилтону Алмейде техническим нокаутом, а Кортес-Акоста (13-1) нокаутировал американца Раяна Спэнна.