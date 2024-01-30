Джон Томсон: «Чимаев выглядит как плакса»

Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) раскритиковал Хамзата Чимаева (13-0), который в интервью ESPN MMA заявил, что Дана Уайт обещал ему бой за титул.

«Только что послушал его интервью. Он выглядел как плакса, — сказал Томсон на подкасте WEIGHING IN. — Мне обещали то, мне обещали это. С каких пор Дане не плевать на то, что тебе там обещают? Он и раньше бойцам много что обещал. Чимаев показал не самое лучшее выступление в бою против Камару Усмана. Ты проиграл в третьем раунде парню-полусредневесу, которому пришлось драться в среднем весе».

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.