Шамиль Газиев и Сергей Спивак встретятся на турнире UFC Fight Night

Сергей Спивак (Молдавия) и Шамиль Газиев (Бахрейн), выступающие в тяжелом весе, встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Бой пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), он начнется ориентировочно в 21.20 по московскому времени.

Результаты боев турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Сергей Спивак одержал 17 побед и потерпел 6 поражений в профессиональных ММА. В рекорде Шамиля Газиева 14 побед и 1 поражение.