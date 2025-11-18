Шамиль Газиев против Сергея Спивака: дата боя на UFC Fight Night Царукян — Хукер
Шамиль Газиев и Сергей Спивак встретятся на турнире UFC Fight Night
Сергей Спивак (Молдавия) и Шамиль Газиев (Бахрейн), выступающие в тяжелом весе, встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Бой пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), он начнется ориентировочно в 21.20 по московскому времени.
Результаты боев турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».
В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.
Сергей Спивак одержал 17 побед и потерпел 6 поражений в профессиональных ММА. В рекорде Шамиля Газиева 14 побед и 1 поражение.
