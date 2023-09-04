Том Аспиналл — о Павловиче: «С этим большим русским парнем никто не хочет драться»

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) заявил о готовности провести бой с первым номером рейтинга в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-1).

«Ну что ж, остается только один парень: большой русский парень, на которого никто не соглашается, — сказал Аспиналл в интервью The Mac Life. — Я с удовольствием сделаю шаг вперед и соглашусь на бой с ним. До этого я должен был драться с ним два раза. По каким-то причинам бои не состоялись. Так давайте уже сделаем это! Я буду рад любому бою, который приблизит меня к титулу».

Павлович в прошлом бою нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.