Арнольд Аллен — Гига Чикадзе: статистика и результат последнего боя перед UFC 304

Бой в полулегком весе между Арнольдом Алленом и Гигой Чикадзе пройдет в рамках турнира UFC 304. Вечер ММА состоится в ночь с 27 на 28 июля на турнире UFC 304 на арене «Co-op Live» в Манчестере (Великобритания).

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

Аллен — британский боец ММА в полулегкой весовой категории. За 12 лет карьеры его рекорд составляет 19-3-0. Арнольд занимает 6 место рейтинга UFC в своем весе. В своем последнем поединке он 20 января текущего года потерпел поражение судейским решением от Мовсара Евлоева.

Чикадзе — грузинский боец смешанного стиля в полулегком весе, бывший кикбоксер, который имеет в своем активе 15 побед и 3 проигрыша в ММА. В рейтинге UFC он находится на 9 месте среди бойцов в полулегком весе. В своем последнем бою 26 августа прошлого года Чикадзе единогласным решением судей победил Алекса Касереса.

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