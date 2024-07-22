UFC 304: во сколько начнется турнир и время боев главного карда

Турнир по смешанным единоборствам UFC 304 пройдет в ночь с 27 на 28 июля на арене Co-op Live в Манчестере (Великобритания). Вечер ММА начнется с прелимов, которые стартуют в 01.00 по московскому времени. Основной кард запланирован на 05.00 по мск.

Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. В соглавном бою состоится реванш Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса.

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

Главный поединок вечера ММА начнется не раньше 07.00 по московскому времени.

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