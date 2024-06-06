Царукян: «Многие в России не любят Махачева»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) считает, что у него фанатская база в России больше, чем у действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1).

«Я думаю, что в России у меня больше фан-база, чем у Махачева. Я не думаю, что это зависит от региона. Многие в России не любят Ислама. Русские его не любят, потому что он без флага выходит, из Дагестана... А в Америке Ислама не любят, потому что он побеждает американцев.

Я думаю, что в целом будет 50 на 50. Дагестанцев, кавказцев много, которые за Ислама будут болеть. И армян много, которые за меня будут болеть. Русских много, то есть 50 на 50. Я на этом внимания не акцентирую. Для меня самое главное — получить и выиграть этот бой. Я могу полететь хоть в Абу-Даби, где все будут против меня», — сказал Царукян Outside MMA.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Царукян победил Чарльза Оливейру (33-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.