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Сегодня, 14:35

Махачев проведет бой против Порье в золотых перчатках

Виктория Кравченко
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев проведет поединок против американца Дастина Порье в золотых перчатках.

«Ислам выступит в новых золотых перчатках. Пока мы их не проверяли, но это еще предстоит», — сказал собеседник ТАСС.

Бой Махачев — Порье возглавит турнир UFC 302 1 июня в США. В UFC заявляли, что участники чемпионских поединков на будущих турнирах будут выступать в новых перчатках.

Источник: https://tass.ru/sport/20569095
Дастин Порье
Ислам Махачев
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