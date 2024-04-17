Махачев проведет бой против Порье в золотых перчатках

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев проведет поединок против американца Дастина Порье в золотых перчатках.

«Ислам выступит в новых золотых перчатках. Пока мы их не проверяли, но это еще предстоит», — сказал собеседник ТАСС.

Бой Махачев — Порье возглавит турнир UFC 302 1 июня в США. В UFC заявляли, что участники чемпионских поединков на будущих турнирах будут выступать в новых перчатках.