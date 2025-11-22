UFC Fight Night Царукян — Хукер: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию
Турнир UFC Fight Night пройдет в субботу, 22 ноября. Событие состоится в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар). Начало предварительного карда — в 18.00 по московскому времени, главного карда — в 21.00.
Главное событие вечера — бой в легком весе между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и новозеландцем Дэном Хукером. Перед ними выступят представители полусреднего веса — американец палестинского происхождения Белал Мухаммад и ирландец Иэн Гэрри.
Основной кард
- Арман Царукян — Дэн Хукер
- Белал Мухаммад — Иэн Мачадо Гэрри
- Волкан Оздемир — Алонзо Мэнифилд
- Джек Херманссон — Мыктыбек Оролбай
- Вальдо Кортес-Акоста — Шамиль Газиев
- Алекс Перес — Асу Алмабаев
Предварительный кард
- Богдан Град — Люк Райли
- Абдул-Рахман Яхьяев — Рафаэль Серкейра
- Тагир Уланбеков — Киоджи Хоригучи
- Бекзат Алмахан — Александр Топурия
- Ислам Наурдиев — Раян Лодер
- Нурулло Алиев — Шем Рок
- Николас Далби — Сайгид Изагахмаев
- Марек Бужло — Дензел Фриман
Трансляция турнира UFC Fight Night в Дохе в полном объеме пройдет на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Поединки главного карда и ряд боев прелимов с 20.00 мск покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko (в окне с федеральным телеэфиром).
Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».