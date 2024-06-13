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Сегодня, 06:33

Ариэль Хельвани: «UFC ищет замену боя Конора и Чендлера»

Давид Хачатрян
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Инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что поединок между экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) и шестым номером рейтинга в легком весе Майклом Чендлером (23-8) находится в «подвешенном состоянии».

«Позитива, о котором я говорил неделю назад, сегодня нет и в помине. Я бы сказал, что этот поединок находится в подвешенном состоянии. Похоже, что UFC сейчас очень усердно работает над тем, чтобы найти альтернативное решение. В качестве альтернативы может быть проведён бой с участием другого бойца, который подерется с Чендлером, либо же будет организован совершенно новый поединок», — сказал Хельвани в эфире The MMA Hour.

Ранее была отменена пресс-конференция UFC 303 в Дублине, Ирландия. Также UFC скрыла с публичного доступа на YouTube бои Макгрегора.

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