Кори Сэндхэген объяснил, почему О'Мэлли — фаворит в бою с Двалишвили

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхэген (17-4) считает, что первый номер рейтинга Мераб Двалишвили (17-4) рискует быть нокаутирован в попытках сократить дистанцию с действующим чемпионом Шоном О'Мэлли (17-1).

«Я считаю, что у О'Мэлли больше шансов на победу. Этот боец обладает нокаутирующим ударом и огромной силой. Неважно, сколько раз Мераб будет его валить, О'Мэлли всегда начинает бой в стойке. Его движения очень спокойные и размеренные, и к нему непросто подобраться. Нельзя просто подбежать и свалить его с ног. Чтобы сократить дистанцию, нужно приложить много усилий, а это нелегко», — сказал Сэндхэген в интервью Джеймсу Линчу.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Двалишвили победил Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.