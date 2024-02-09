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9 февраля, 22:25

Боец UFC Петросян — об отравлении перед боем: «Все в глазах плыло, тело отказало, тошнило»

Петросян рассказал подробности отравления перед поединком против Виейры
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Армен Петросян.
Фото Global Look Press

Боец UFC в среднем весе Армен Петросян рассказал «СЭ» подробности отравления перед поединком против Родольфо Виейры.

— Бой изначально отменился, как говорят, из-за отравления. Можешь рассказать, что там случилось? Расул Магомедалиев предположил, что тебя отравили.

— Я не хочу наговаривать ни на кого, не хочу говорить такие громкие слова, — сказал Петросян «СЭ». — Отравление — оно было, но с чем это связано, непонятно. Все симптомы — такого я никогда не испытывал. Все в кучу. Фокуса в глазах нет, все в глазах плыло, тело отказало, тошнило. Я когда лежал в разминочной зоне — как в будто в лодке лежу, вот так на волнах меня всего качает. На тренеров смотрю: у меня все плывет, стены плывут. Не знаю, что это было, но было неприятно.

— А ты думал, что такого мог съесть?

— Вот именно, что я ничего такого не ел, чтобы вот так отравиться. Еду мы получаем, кушаем еду UFC. Я приехал на неделю раньше — конечно же, что попало не ем. Ем в нормальных кафе, ресторанах, чтобы не отравиться. Не знаю, может, такая акклиматизация была.

— У Сапарбека Сафарова перед боем с Виейрой были такие же симптомы. Обсуждали это?

— Да, Сапарбек позвонил Расулу и говорит: «Что случилось?» Расул рассказал, он [Сафаров] говорит: «У меня были точно такие же симптомы, но когда я уже начал драться в клетке, когда пошел в клетку». Мы рассказали, что у нас было, он говорит: у меня ровно то же самое. Все начало плыть в глазах во время боя, состояние было непонятное.

Поединок Петросяна и Виейры должен был состояться в ноябре 2023-го. Бой перенесен и пройдет в ночь на 11 февраля на UFC Fight Nights.

Армен Петросян
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