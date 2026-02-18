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Анкалаев планирует вернуть чемпионский титул UFC

Ана Горшкова
Корреспондент

Российский боец, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев рассказал о своих планах на 2026 год.

«Я хочу драться за пояс. В этом году я верну свое, такой план», — приводит слова Анкалаева ТАСС.

В октябре 2025 года 33-летний Анкалаев на турнире UFC 320 проиграл бразильцу Алексу Перейре нокаутом в первом раунде и потерял пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

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На счету россиянина за карьеру в ММА 21 победа, два поражения, одна ничья и еще один бой был признан несостоявшимся.

Источник: ТАСС
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Магомед Анкалаев
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