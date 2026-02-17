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Олимпийский чемпион Стивсон высоко оценил борцовские навыки чемпиона UFC Махачева

Руслан Минаев

Олимпийский чемпион по вольной борьбе американец Гейбл Стивсон, перешедший в ММА в 2025 году и одержавший две победы нокаутом, высоко оценил борцовские качества российского бойца Ислама Махачева.

«Борьба Махачева? 10 из 10. Если бы Ислам сконцентрировался исключительно на борьбе, то стал бы отличным борцом в категории до 74 кг. Думаю, он мог бы войти в топ-5 лучших борцов мира в своем весе», — сказал Стивсон в интервью Submission Radio.

19 февраля Стивсон проведет свой третий профессиональный поединок в ММА на турнире лиги Mexican Fight League в Монтеррее.

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Ислам Махачев
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