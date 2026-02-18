UFC Fight Night Стрикленд — Эрнандес: дата турнира, кард боев
Турнир UFC Fight Night 267 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 21 на 22 февраля, в Хьюстоне (штат Техас, США) в спортивном комплексе «Тойота-центр».
Время начала боев турнире UFC Fight Night Стрикленд — Эрнандес
Начало боев предварительного карда — в 1.00 мск 22 февраля. Бои главного карда стартуют в 4.00 мск.
В главном событии вечера американцы Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес проведут бой в среднем весе. Соглавное событие — поединок в полусреднем дивизионе между американцем Джеффом Нилом и сербом Урошом Медичем.
Кард боев турнира UFC Fight Night Стрикленд — Эрнандес
Главный кард
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Шон Стрикленд (29-7) — Энтони Эрнандес (15-2-0-1)
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Джефф Нил (16-7) — Урош Медич (12-3)
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Дэн Иге (19-10) — Мелкизаэл Коста (25-7)
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Сергей Спивак (17-6) — Анте Делия (26-7)
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Джейкоб Смит (11-0) — Джосая Харрелл (11-0)
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Закари Рис (10-2-0-1) — Мишел Перейра (31-14-0-2)
Предварительный кард
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Чиди Нжокуани (25-11-0-1) — Карлос Леал (22-7)
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Оди Осборн (13-9-0-1) — Алиби Идирис (10-1)
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Олден Кория (11-3-0-1) — Луис Гуруле (10-2)
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Нора Корнолль (9-3) — Хоселин Эдвардс (16-6)
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Рамиз Брахимай (13-5) — Пунахеле Сориано (12-4)
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Фил Роу (11-6) — Жан-Поль Лебоснояни (9-2)
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Джордан Ливитт (12-3) — Ядье дель Валле (10-0)
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Джулиана Миллер (4-3) — Карли Джудис (5-2)
Где смотреть UFC Fight Night Стрикленд — Эрнандес
Турнир UFC Fight Night 267 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 1.00 мск 22 февраля.
Трансляцию также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне федерального телеэфира — с 4.00 мск.
Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».