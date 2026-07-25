Анкалаев — Гуськов: кто выиграл, результат боя

Россиянин Магомед Анкалаев и представляющий Узбекистан Богдан Гуськов проведут бой в главном событии турнира UFC Fight Night в субботу, 25 июля. Поединок пройдет на арене Etihad Arena в Абу-Даби в полутяжелой весовой категории.

ММА UFC: Анкалаев — Гуськов

На момент публикации встреча Анкалаев — Гуськов еще не состоялась. Основной кард турнира начнется в 19.00 по московскому времени, а выход участников главного боя ожидается после 21.00 мск.

Результат боя Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов будет добавлен после завершения поединка на этой странице.

Анкалаев подходит к поединку с рекордом 21 победа, два поражения, одна ничья и один несостоявшийся бой. Россиянин 11 раз выигрывал нокаутом. На счету Гуськова 18 побед, три поражения и одна ничья, причем все свои победы он одержал досрочно.

Для Анкалаева этот бой станет первым после поражения от Алекса Перейры и потери чемпионского пояса UFC. Гуськов не проигрывает на протяжении пяти поединков: после четырех досрочных побед подряд он завершил вничью встречу с Яном Блаховичем.

За ходом боя, результатами всех поединков и основными событиями турнира можно следить в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.