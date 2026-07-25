Гаджиев о поединке Анкалаев — Гуськов: «Магомед — фаворит, но если Богдан его нокаутирует — я не удивлюсь»

Известный промоутер Камил Гаджиев поделился с «СЭ» мнением о предстоящем поединке россиянин Магомеда Анкалаева и представителя Узбекистана Богдана Гуськова в главном событии турнира UFC Fight Night 282.

«Анкалаев — определенно фаворит. За ним большой бэкграунд, громкие имена соперников в карьере. Думаю, победа будет за ним. Однако у Богдана есть хороший нокаутирующий удар, который в таком весе имеет большое значение. Плюс он приедет в качестве андердога, что дает психологическое преимущество. Богдан не должен был драться, выйдет на коротком уведомлении. Но это не означает, что он попивал коктейль на пляже — он готовился. Если вдруг мы увидим нокаут в исполнении Гуськова — я не удивлюсь», — сказал Гаджиев «СЭ».

Турнир UFC Fight Night 282 пройдет в субботу, 25 июля на «Этихад Арене» на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ).

Предварительные бои начнутся в 16.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 19.00 мск. Бой Анкалаева и Гуськова ожидается около 22.00 мск.

(Давид Петросян)