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Гаджиев о поединке Анкалаев — Гуськов: «Магомед — фаворит, но если Богдан его нокаутирует — я не удивлюсь»

Известный промоутер Камил Гаджиев поделился с «СЭ» мнением о предстоящем поединке россиянин Магомеда Анкалаева и представителя Узбекистана Богдана Гуськова в главном событии турнира UFC Fight Night 282.

«Анкалаев — определенно фаворит. За ним большой бэкграунд, громкие имена соперников в карьере. Думаю, победа будет за ним. Однако у Богдана есть хороший нокаутирующий удар, который в таком весе имеет большое значение. Плюс он приедет в качестве андердога, что дает психологическое преимущество. Богдан не должен был драться, выйдет на коротком уведомлении. Но это не означает, что он попивал коктейль на пляже — он готовился. Если вдруг мы увидим нокаут в исполнении Гуськова — я не удивлюсь», — сказал Гаджиев «СЭ».

Турнир UFC Fight Night 282 пройдет в субботу, 25 июля на «Этихад Арене» на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ).

Предварительные бои начнутся в 16.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 19.00 мск. Бой Анкалаева и Гуськова ожидается около 22.00 мск.

(Давид Петросян)

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Богдан Гуськов
Магомед Анкалаев
Камил Гаджиев
UFC
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