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24 июля 2025, 00:20

Андрей Пуляев: дата следующего боя в UFC и кто соперник

С кем подерется Андрей Пуляев в следующем бою и на каком турнире
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Следующий поединок российского бойца среднего веса Андрея Пуляева планируется 2 августа 2025 года на турнире UFC on ESPN 71 в Энтерпрайзе (штат Невада, США). Промоушен объявил, что его соперником станет американец Ник Кляйн.

На счету 27-летнего Пуляева 9 побед и 3 поражения в профессиональных ММА. Предыдущий поединок Андрей провел 22 марта 2025 года на UFC Fight Night 255 против британца Кристиана Лероя Дункана и уступил ему единогласным решением судей.

Рекорд 29-летнего Кляйна в ММА — 6 побед и 2 поражения. Предыдущим противником Ника был американец Мансур Абдул-Малик на UFC Fight Night 252 22 февраля 2025 года. Кляйн проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

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Андрей Пуляев
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