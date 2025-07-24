Андрей Пуляев: дата следующего боя в UFC и кто соперник

С кем подерется Андрей Пуляев в следующем бою и на каком турнире

Следующий поединок российского бойца среднего веса Андрея Пуляева планируется 2 августа 2025 года на турнире UFC on ESPN 71 в Энтерпрайзе (штат Невада, США). Промоушен объявил, что его соперником станет американец Ник Кляйн.

На счету 27-летнего Пуляева 9 побед и 3 поражения в профессиональных ММА. Предыдущий поединок Андрей провел 22 марта 2025 года на UFC Fight Night 255 против британца Кристиана Лероя Дункана и уступил ему единогласным решением судей.

Рекорд 29-летнего Кляйна в ММА — 6 побед и 2 поражения. Предыдущим противником Ника был американец Мансур Абдул-Малик на UFC Fight Night 252 22 февраля 2025 года. Кляйн проиграл техническим нокаутом во втором раунде.