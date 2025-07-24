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24 июля 2025, 00:30

Роман Долидзе: дата следующего боя в UFC и кто соперник

С кем подерется Роман Долидзе в следующем бою и на каком турнире
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Следующий поединок грузинского бойца среднего веса Романа Долидзе планируется 9 августа 2025 года в турнире UFC on ESPN 72 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Промоушен объявил, что его соперником в главном бою ивента станет американский боец мексиканского происхождения Энтони Эрнандес.

У 37-летнего Долидзе 15 побед и 3 поражения в профессиональных ММА. Роман одержал 8 побед нокаутом, 3 — сдачей и 4 — решением судей. Предыдущий поединок грузина состоялся 16 марта 2025 года в турнире UFC Fight Night 254 против итальянца Марвина Веттори. Долидзе победил единогласным решением судей.

31-летний Эрнандес одержал 14 побед и потерпел 2 поражения в профессиональной карьере. Предыдущий бой Энтони датирован 23 февраля 2025 года. В турнире UFC Fight Night 252 американец победил соотечественника Брендана Аллена единогласным решением судей.

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Роман Долидзе
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