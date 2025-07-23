Шара Буллет назвал Джона Джонса величайшим бойцом в истории UFC
Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) ответил на блиц-опрос о лучших бойцах организации.
— Лучший боец в UFC в данный момент?
— Ислам Махачев.
— Лучший город для того, чтобы провести бой?
— Лос-Анджелес.
— Лучший российский боец в истории UFC?
— Хабиб Нурмагомедов.
— Лучший нокаут в истории UFC?
— Нокаут в бою Дэн Хендерсон — Маурисио Руа.
— Величайший боец UFC в истории?
— Джон Джонс, — сказал Магомедов в интервью порталу TNT Sports.
Джонс объявил о завершении карьеры в июне 2025 года, но позже сообщил о желании вернуться в ММА.
38-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел одно поражение (дисквалификация). Еще один поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах.