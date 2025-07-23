Шара Буллет назвал Джона Джонса величайшим бойцом в истории UFC

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) ответил на блиц-опрос о лучших бойцах организации.

— Лучший боец в UFC в данный момент?

— Ислам Махачев.

— Лучший город для того, чтобы провести бой?

— Лос-Анджелес.

— Лучший российский боец в истории UFC?

— Хабиб Нурмагомедов.

— Лучший нокаут в истории UFC?

— Нокаут в бою Дэн Хендерсон — Маурисио Руа.

— Величайший боец UFC в истории?

— Джон Джонс, — сказал Магомедов в интервью порталу TNT Sports.

Джонс объявил о завершении карьеры в июне 2025 года, но позже сообщил о желании вернуться в ММА.

38-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел одно поражение (дисквалификация). Еще один поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах.