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23 июля 2025, 23:32

Шара Буллет назвал Джона Джонса величайшим бойцом в истории UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) ответил на блиц-опрос о лучших бойцах организации.

— Лучший боец в UFC в данный момент?

— Ислам Махачев.

— Лучший город для того, чтобы провести бой?

— Лос-Анджелес.

— Лучший российский боец в истории UFC?

— Хабиб Нурмагомедов.

— Лучший нокаут в истории UFC?

— Нокаут в бою Дэн Хендерсон — Маурисио Руа.

— Величайший боец UFC в истории?

— Джон Джонс, — сказал Магомедов в интервью порталу TNT Sports.

Джонс объявил о завершении карьеры в июне 2025 года, но позже сообщил о желании вернуться в ММА.

38-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел одно поражение (дисквалификация). Еще один поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах.

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Джон Джонс
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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