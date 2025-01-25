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Идрис: «Пантожа хорошо помог мне в грепплинге, я ему помог, когда были спарринги»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Казахстанский боец Алиби Идрис (10-0) рассказал о спаррингах с чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Алешандре Пантожей.

«Да, мы с Пантожей часто вставали в спарринги в American Top Team. Мы хорошо дружили. Он хорошо помог мне в грепплинге, я ему помог, когда были спарринги. Тренер [Маркус] Паррумпа часто говорил, чтобы мы вместе вставали. Межу нами были хорошие спарринги», — цитирует Legalbet.kz Идриса.

34-летний Пантожа одержал 29 побед и потерпел 5 поражений за карьеру.

Источник: Legalbet.kz
Александр Пантожа
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