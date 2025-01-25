Россияне Дудакова и Гаджиясулов исключены из ростера UFC

UFC исключил из ростера российских бойцов Викторию Дудакову и Магомеда Гаджиясулова, сообщает пресс-служба организации.

25-летняя Дудакова выступала в UFC с июля 2023 года. За это время на ее счету четыре боя (2 победы и 2 поражения). Последний поединок в промоушене россиянка провела 12 января. На турнире в Лас-Вегасе она проиграла американке Фатиме Клайн техническим нокаутом во втором раунде. После боя Дудакова угодила в скандал, дав пощечину тренеру, которого упрекнула в безразличии в октагоне.

31-летний Гаджиясулов провел в UFC два поединка, по разу победив и проиграв.

Также из ростера UFC исключен 28-летний украинец Игорь Потеря, который в рамках организации выиграл два и проиграл шесть боев.