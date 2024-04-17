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Сегодня, 11:47

Магомед Анкалаев обратился к Дане Уайту: «Я стану чемпионом!»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) заявил, что готов драться с претендентами до тех пор, пока ему не дадут бой за титул.

«Дана Уайт, неважно, сколько людей мне придется нокаутировать, чтобы получить бой за титул. Я сделаю это и стану чемпионом. Продолжай выстраивать их в ряд», — написал Анкалаев в соцсети X.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Магомед Анкалаев
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