Магомед Анкалаев обратился к Дане Уайту: «Я стану чемпионом!»

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) заявил, что готов драться с претендентами до тех пор, пока ему не дадут бой за титул.

«Дана Уайт, неважно, сколько людей мне придется нокаутировать, чтобы получить бой за титул. Я сделаю это и стану чемпионом. Продолжай выстраивать их в ряд», — написал Анкалаев в соцсети X.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.