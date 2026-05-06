Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста: когда бой UFC 328

Российский боец Александр Волков проведет поединок в тяжелом весе против Вальдо Кортес-Акосты из Доминиканской республики на турнире UFC 328 в ночь с 9 на 10 мая. Вечер ММА пройдет на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке. Бой Волков — Кортес-Акоста ожидается около 5.00 по московскому времени.

ММА UFC: Волков — Кортес-Акоста

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Волков одержал 39 побед и потерпел 11 поражений в профессиональных ММА. На счету Кортеса-Аксоты профессиональный рекорд — 17 побед и два поражения.

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