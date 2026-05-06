Роман Копылов — Марко Тулио, 10 мая 2026: когда бой UFC 328

Российский боец Роман Копылов проведет поединок в среднем весе против бразильца Марко Тулио на турнире UFC 328 в ночь с 9 на 10 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США). Бой Копылов — Тулио ожидается в 1.30 по московскому времени.

ММА UFC: Копылов — Тулио

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

33-летний Копылов имеет рекорд — 14 побед и пять поражений. На счету 31-летнего Тулио — 12 побед и одно поражение.