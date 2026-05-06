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6 мая, 19:30

Роман Копылов — Марко Тулио, 10 мая 2026: когда бой UFC 328

Роман Копылов проведет поединок против Марко Тулио на UFC 328 10 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Российский боец Роман Копылов проведет поединок в среднем весе против бразильца Марко Тулио на турнире UFC 328 в ночь с 9 на 10 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США). Бой Копылов — Тулио ожидается в 1.30 по московскому времени.

ММА UFC: Копылов — Тулио

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

33-летний Копылов имеет рекорд — 14 побед и пять поражений. На счету 31-летнего Тулио — 12 побед и одно поражение.

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Роман Копылов
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