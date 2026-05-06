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6 мая, 18:00

Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: когда бой UFC 328

Хамзат Чимаев проведет поединок против Шона Стрикленда на UFC 328 10 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хамзат Чимаев.
Фото Getty Images

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев проведет поединок в среднем весе против американца Шона Стрикленда на турнире UFC 328 в ночь с 9 на 10 мая. Вечер ММА пройдет на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Чимаев — Стрикленд ожидается около 6.00 по московскому времени.

ММА UFC: Чимаев — Стрикленд

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Чимаев — действующий чемпион UFC в среднем весе. На его счету рекорд — 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне. Стрикленд в ММА провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел семь поражений.

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Хамзат Чимаев
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