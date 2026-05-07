Александр Волков: «Убеждаю ребят из своей команды в США, что Москва — лучший город в мире»

Боец UFC Александр Волков в интервью «СЭ» поделился мнением о качестве городской среды в Москве.

— Пять лет назад в блиц-интервью вас попросили в трех словах описать Москву. И вы сказали: «Грязь, пробки, стройки». Спустя пять лет, снова побывав дома, какие три слова подберете?

— Сейчас, кстати, очень все чисто. Грязь — больше в плане слякоти. Слякоть мало куда девалась. Но, побывав летом в прошлом году, конечно, увидел, что стало очень классно. Мы общались вчера с ребятами из моей команды, ездили по Нью-Джерси, и я убеждал их, что Москва — самый лучший город мира. Я так и считаю. И как город для проживания, и по красоте, и по всему. Сейчас там все классно, все достойно.

9 мая Волков подерется с Вальдо Кортес-Акостой на турнире UFC 328 в Нью-Джерси.