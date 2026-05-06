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6 мая, 23:08

Трамп на встрече с бойцами UFC в Белом доме хвалил россиянина Хабиба Нурмагомедова

Алина Савинова
Дональд Трамп на встрече с бойцами UFC в Белом доме.
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече со спортсменами в Белом доме напомнил американскому бойцу UFC Джастину Гейджи о поражении от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Очень особенный боец. Хабиб, который выиграл 29 боев из 29. У него был сложный бой с этим парнем. Тот еще бой», — приводит РИА Новости слова Трампа.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил Гейджи удушающим приемом на UFC 254 в Абу-Даби.

«Я был его 29-м», — кивнул американец после слов Трампа.

В среду президент США в Овальном кабинете представил единоборцев, которые будут соревноваться напротив Белого дома 14 июня. Трамп пообещал, что турнир UFC на территории резиденции станет крупнейшим, а для публики будут установлены экраны на прилегающих улицах.

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Источник: РИА Новости
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Джастин Гейджи
Хабиб Нурмагомедов
Дональд Трамп
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