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8 мая, 00:43

Чимаев и Стрикленд устроили нецензурную перепалку на пресс-конференции перед UFC 328

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, устроил словесную перепалку с американцем Шоном Стриклендом на пресс-конференции перед турниром UFC 328.

В самом начале мероприятия бойцы обменялись серией нецензурных оскорблений. Хамзат призывал оппонента заткнуться, когда тот начал оскорблять. Стрикленд кричал, что он настоящий американский мужик, на что Хамзат ответил, что публика любит на самом деле его. Обоих бойцов держали сотрудники UFC, чтобы те оставались на своих местах.

32-летний Чимаев является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне.

35-летний Стрикленд в ММА провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Чимаев — Стрикленд ожидается около 6.00 по московскому времени.

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Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
UFC
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