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26 января, 19:30

Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи: дата и время начала боя UFC 325

Рафаэль Физиев и Маурисио Руффи проведут бой на UFC 325 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рафаэль Физиев.
Фото Global Look Press

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев и бразилец Маурисио Руффи проведут бой в легком весе на турнире UFC 325 в ночь с 31 января на 1 февраля. Вечер смешанных единоборств пройдет на «Кудос Банк Арене» в Сиднее (Австралия). Начало основного карда — в 5.00 по московскому времени.

Рекорд 32-летнего Физиев в профессиональной карьере — 13 побед и четыре поражения. В ММА 32-летний Руффи одержал 12 побед и потерпел два поражения.

За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

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Маурисио Руффи
Рафаэль Физиев
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