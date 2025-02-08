Испанец, грузинского происхождения, Александр Топурия проведет поединок в легчайшей весовой категории против австралийца Колби Тикнесса в рамках турнира UFC 312 в ночь с 8 на 9 февраля. Вечер ММА пройдет на арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия). Поединок ожидается после 4.00 по московскому времени.

Результаты боя Топурия — Тикнесс и других противостояний ивента можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте. В прямом эфире следить за ходом поединка можно на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass.

29-летний Топурия имеет рекорд в ММА — 5-1. На счету 25-летнего Тикнесса рекорд в смешанных единоборствах — 7-0.

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