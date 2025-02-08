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8 февраля 2025, 02:00

UFC 312: время начала и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир UFC 312 пройдет в Сиднее 9 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дрикус Дю Плесси.
Фото AFP

Турнир по ММА UFC 312 пройдет на спортивной арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия) в ночь с 8 на 9 февраля. Начнется вечер в прелимов — в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск.

Главным событием станет противостояние в среднем весе Дрикуса дю Плесси против Шона Стрикленда. В соглавном бою сойдутся Вэйли Чжан и Татьяна Суарес. В предварительном карде россиянин Вячеслав Борщев проведет поединок против Тома Нолана.

Результаты всех противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте. Все бои турнира UFC 312 в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 2.00 мск.

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Вячеслав Борщев
Дрикус Дю Плесси
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