Россиянин Вячеслав Борщев проведет поединок в легкой весовой категории против Тома Нолана из Австралии на турнире UFC 312 в ночь на 9 февраля. Вечер ММА состоится на арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия). Поединок ожидается после 4.00 по московскому времени.

Результаты боя Борщев — Нолан и других противостояний вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте. В прямом эфире следить за ходом поединка можно на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass.

33-летний российский боец имеет рекорд в ММА — 8-4-1. На счету 24-летнего австралийца рекорд в смешанных единоборствах — 8-1.

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