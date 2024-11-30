Шаблий: «Хочу увидеть финиш Немкова в бою против Делия»

Бывший претендент на титул чемпиона Bellator Александр Шаблий считает, что Вадим Немков получил хорошую возможность, чтобы проявить себя перед переходом в UFC.

«На сегодняшний день это лучше, чем сидеть без боев. Вадим руководствовался этим, принимая поединок. Это не вызов, а возможность проявить себя. Как закончится бой? Хочу увидеть финиш Немкова. Это и фанатам запомнится, и положительно отразится на потенциальном переходе в UFC», — цитирует MMA.Metaratings.ru Шаблия.

Бой Вадим Немков — Анте Делия состоится 25 января на турнире Road To Dubai: Champions Series.