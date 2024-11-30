Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 04:59

Шаблий: «Хочу увидеть финиш Немкова в бою против Делия»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший претендент на титул чемпиона Bellator Александр Шаблий считает, что Вадим Немков получил хорошую возможность, чтобы проявить себя перед переходом в UFC.

«На сегодняшний день это лучше, чем сидеть без боев. Вадим руководствовался этим, принимая поединок. Это не вызов, а возможность проявить себя. Как закончится бой? Хочу увидеть финиш Немкова. Это и фанатам запомнится, и положительно отразится на потенциальном переходе в UFC», — цитирует MMA.Metaratings.ru Шаблия.

Бой Вадим Немков — Анте Делия состоится 25 января на турнире Road To Dubai: Champions Series.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шаблий
Вадим Немков
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз
Биография Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории сборной России
Польскую теннисистку Швентек отстранили на месяц из-за допинга
Минобороны сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
Популярное видео
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джонс допустил, что может освободить чемпионский пояс UFC перед завершением карьеры

Богатырев: «Немков далеко впереди идет фаворитом и где-то во втором раунде разберет его»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости