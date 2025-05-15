Илия Топурия и Чарльз Оливейра оспорят вакантный титул в легком весе на UFC 317 29 июня

Испанский боец Илия Топурия и бразилец Чарльз Оливейра оспорят вакантный титул в легком весе на турнире UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня. Вечер ММА пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (штат Невада, США).

Россиянин Ислам Махачев отказался от защиты титула в легком весе ради перехода в другой дивизион.

ММА UFC: Топурия — Оливейра

28-летний Топурия имеет рекорд в ММА — 16 побед и ни одного поражения. В последнем поединке, который состоялся 26 октября 2024-го на UFC 308, Илия победил нокаутом американца Макса Холлоуэя.

На счету 35-летнего Оливейры в профессиональной карьере — 35 побед и 10 поражений. Предыдущий раз Чарльз выходил в октагон в ноябре 2024 года. На UFC 309 бразилец победил Майкла Чендлера единогласным решением судей.