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15 мая 2025, 06:00

Илия Топурия — Чарльз Оливейра: дата боя на турнире UFC 317

Илия Топурия и Чарльз Оливейра оспорят вакантный титул в легком весе на UFC 317 29 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илия Топурия.
Фото Getty Images

Испанский боец Илия Топурия и бразилец Чарльз Оливейра оспорят вакантный титул в легком весе на турнире UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня. Вечер ММА пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (штат Невада, США).

Россиянин Ислам Махачев отказался от защиты титула в легком весе ради перехода в другой дивизион.

ММА UFC: Топурия — Оливейра

28-летний Топурия имеет рекорд в ММА — 16 побед и ни одного поражения. В последнем поединке, который состоялся 26 октября 2024-го на UFC 308, Илия победил нокаутом американца Макса Холлоуэя.

На счету 35-летнего Оливейры в профессиональной карьере — 35 побед и 10 поражений. Предыдущий раз Чарльз выходил в октагон в ноябре 2024 года. На UFC 309 бразилец победил Майкла Чендлера единогласным решением судей.

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Илия Топурия
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