Алекс Перейра и Сирил Ган проведут бой на UFC в Белом доме 15 июня

Бразилец Алекс Перейра и Сирил Ган из Франции проведут поединок за временный титул в тяжелом весе на UFC в Белом доме в ночь на 15 июня.

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Freedom 250 в России покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир начнется в 3.00 по московскому времени. Начало боя Перейра — Ган— в 5.30 по московскому времени.

ММА UFC: Перейра — Ган

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Freedom 250. Результат боя Перейра — Ган и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Турнир UFC White House — Freedom 250 пройдет на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США). Вечер ММА приурочен к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа. Первая дата празднуется 4 июля, а вторая — 14 июня.